N-VA Oosterzele organiseert zelf bevraging rond gemeentefusie en wacht niet op (eigen) gemeentebestuur

Wat als Romeo en Julia twee Vlaamse molenaar­stel­gen waren? Duizend­poot Michel (77) schrijft theater­stuk over “liefde, vetes en molens”

Ze zijn jong en verliefd, maar hun families gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Het verhaal klinkt u bekend in de oren, al spelen naast vetes en liefde ook molens een hoofdrol in het nieuwe theaterstuk uit de koker van Michel Christiaens (77). De kwieke zeventiger is molenaar van de Klepmolen in Oosterzele en pende ‘De Novelle van Brecht en Belle’ neer. Regisseur Antoine Van De Velde (72) brengt het stuk nu samen met zijn acteurs tot leven in twee exclusieve opvoeringen op 8 en 9 september. “Theater verbindt mensen, niet alleen op de planken.”