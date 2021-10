Motorrijder (50) buiten levensgevaar na ongeval op N42

Gavere Postkan­toor Gavere ontruimd na ontdekking verdacht poederpak­ket: postbedien­de uit voorzorg naar ziekenhuis

14 oktober In het postkantoor van het Oost-Vlaamse Gavere is een verdacht postpakket opgedoken. Hulpdiensten waren massaal aanwezig en hebben de buurt afgesloten. Een postbediende die in aanraking was gekomen met wit poeder dat uit het pakket lekte, moest in quarantaine. Pas in de late namiddag kwam aan het licht, dat in het verdachte pakket alleen maar bakpoeder zat. “Dit zal toch een staartje krijgen", reageerde burgemeester Denis Dierick (Open Vld).