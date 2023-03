Met Kamagurka op café: “Terug naar de essentie van stand-up”

JEZ actie bij Homaar met Afternoon Tea: “We willen onze werking versprei­den over gans Vlaanderen”

De Vzw Homaar in Wetteren werd verkozen als één van de JEZ-projecten van VTM en Het Laatste Nieuws om geld in te zamelen voor het mentaal welzijn van jongeren. Homaar wil op een laagdrempelige manier jongeren even opvangen in ‘Groeiplekken’. Die worden nu over gans Vlaanderen uitgerold.