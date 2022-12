Marc Van Gaver (71) wordt de officiële belleman van Oosterzele

De gemeenteraad bekrachtigt volgende week zijn aanstelling. Een formaliteit, want zijn maten voor een nieuw kostuum in grijze en rode tinten zijn gepakt. En ook een nieuwe bel is besteld. Want vanaf dinsdag mag Marc Van Gaver zich officieel de nieuwe belleman van Oosterzele noemen. Jarenlang kroop de stichter van het Genootschap van de Gijzelse Kerkuil in de huid van de Sjampetter van Gijzel om op kermis het programma aan te kondigen op de roepsteen van de kerk. De gemeente stelt hem nu aan als Belleman, de 28ste in Vlaanderen.

“De belleman was een belangrijk persoon in de gemeente toen er van kranten nog geen sprake was. Dat tijdperk is al lang voorbij en de belleman behoort nu tot de folklore”, zegt schepen van Erfgoed Orville Cottenie die dit stukje immaterieel erfgoed wil veilig stellen voor de toekomst.

‘We zagen Marc verschillende keren in actie als ‘sjampetter’ van Gijzenzele. Zo rijpte het idee om hem aan te stellen als officiële Oosterzeelse belleman”, vertelt schepen Orville Cottenie. “In die functie kan hij optreden bij allerlei activiteiten, al dan niet in organisatie van de gemeente. Zo is de belleman een vertegenwoordiger van het bestuur en vervult hij een rol als gemeentelijk ambassadeur. Met de aanstelling van de belleman zetten we als bestuur een volgende stap in ons erfgoedbeleid”, aldus schepen Cottenie.

Volledig scherm Departementshoofd Vrije Tijd David De Landsheere, Marc Van Gaver en schepen Orville Cottenie. © Didier Verbaere

De sjampetter van Gijzenzele

Marc Van Gaver is al enkele jaren sjampetter in Gijzenzele. Zoals de traditie het wil, verkondigt hij elke kermismaandag de actuele toestand van de parochie vanop zijn roepsteen. De dienst Vrije Tijd liet enkele jaren geleden de ‘sjampetter’ hun seizoenvoorstelling aan elkaar praten en de dienst Toerisme schakelde hem in om de start van het toeristisch seizoen te kleuren. Daarenboven trekt Marc als medeoprichter en erevoorzitter van het heemkundig Gijzels Genootschap van de Kerkuil graag zijn kostuum van ‘sjampetter’ aan. Dat mag hij vanaf nu voor de hele gemeente Oosterzele wat vaker doen. Als belleman krijgt hij een nieuw pak en treedt ook toe tot de gilde van de Bellemannen van het Europese Continent. “Deze belleman gaat zijn stem nog laten horen.”

Volledig scherm Marc Van Gaver is de eerste officiële Belleman van Oosterzele. © Didier Verbaere

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.