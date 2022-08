Live Achievement Award voor kleinkunstenaar Gerard Vekeman

In 1978 scoorde Gerard Vekeman uit Moortsele een monsterhit, met het volkse ‘Ikke met de rikke’, in het dialect. Maar liefst 40.000 singles verkocht hij. Het was de tijd van de dialectsongs à la Ivan Heylen en Juul Kabas. Razend populair was Vekeman, tot ver over de dorpsgrenzen. Inmiddels wordt Gerard in september 89. Vorig jaar werd hij ereburger van Oosterzele. “Tijd dus om hem ook in Balegem in de bloemen te zetten, met een Life Achievement Award. Hij zal die in ontvangst nemen tijdens Bruisend Balegem, op het podium aan het OCMW om 17.15 u. Daar zal hij nog een laatste keer “Ikke met de rikke” live brengen”, laat Christ Meuleman van Bruisend Balegem weten.