Kunstkuur brengt Stedelijke Academie voor Muziek Woord en Dans en twee vrije basisscholen uit Oosterzele samen

De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans uit Zottegem (SAMWD) met het Filiaal Oosterzele heeft twee kunstkuren in de wacht gesleept vanaf dit schooljaar. Daarvoor gaat ze in zee met twee Oosterzeelse scholen, Vrije Basisschool (VBS) Scheldewindeke en De Appelaar. Het doel is komen tot een kruisbestuiving tussen beide onderwijsvormen, met de focus op de eindtermen van het basisonderwijs.

Zeven uur per week

In beide scholen zijn de kunstleerkrachten zeven uur per week aanwezig. In VBS Scheldewindeke krijgen leerlingen van de eerste en tweede graad les van de kunstkuurleerkrachten. Het kernwoord voor dit schooljaar is ‘Breinhelden’. Een speelveld waar plaats is voor het aanleren van andere manieren van denken op ritmisch, verbaal, en beweeglijk vlak. In De Appelaar loopt het project over alle drie de graden heen. Het jaarthema daar is ‘Wat als taal je kriebelt’. Die slogan staat voor een creatieve omgang met taal.