Klimaatfonds voor aanplanten bomen in publieke ruimtes

Wetteren Wetteren laat inwoners en experts mee nadenken over ruimtelij­ke ordening

Het Lokaal bestuur van Wetteren heeft het Europees charter participatieve democratie in ruimtelijke planningsprocessen ondertekend. In de praktijk betekent dat inwoners en experts mee aan tafel zitten om beslissingen te nemen over ruimtelijke ordening in de gemeente.

15:23