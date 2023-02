Kindje van meter afstand op bedje geworpen, ander kindje hapt naar adem: twee uitbaatsters nacht in cel nadat shockerende camerabeelden opduiken: parket opent onderzoek

Merelbeke Torfs opent pop-upwinkel in... rusthuis: “Dit concept is gewoon bingo”

“Eindelijk nog eens shoppen, wat was dat lang geleden.” De bewoners van woonzorgcentrum Berkenhof in Merelbeke waren in de wolken toen Schoenen Torfs donderdagmiddag enkele uren de deuren van een pop-upwinkel in de cafetaria van het rusthuis openden. Wij gingen een kijkje nemen.

10 februari