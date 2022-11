Kinderen en ouderen lezen elkaar verhalen voor ‘Op de thee met meemee’

In samenwerking met enkele partners zette zij in het kader van werkplekleren het project ‘Op de Thee met Meemee’ op poten. “Als we generaties elkaar laten voorlezen, vergroten we de sociale cohesie en verbinden we de jongere en oudere generaties via taal opnieuw met elkaar. De ouderen genieten nog eens van de verwondering van een goed verhaal en beleven het speels enthousiasme van onze jeugd. En we draaien ook de rollen om want de ouderen hebben echt veel verhalen te vertellen en betekenen dan ook weer echt iets in de maatschappij. Er vinden elkaar via een ‘Inspiration Wall’ in de bib waar de voorlezers hun gegevens kunnen achterlaten en elkaar vinden. We hopen dat dit project navolging krijgt in alle bibliotheken”, besluit Helena.