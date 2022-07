Kermis in Landskouter met omleiding op zaterdag 23 juli

De kermis in Landskouter start vanavond al met een eetfestijn op Ijzeren Hekken met aansluitend gezellig samenzijn. Een wielerwedstrijd is er dit jaar niet maar op zaterdag wordt Rooberg vanaf het kruispunt met de Geraardsbergsesteenweg tot aan het kruispunt met de Bakkerstraat geen verkeer toegelaten in beide richtingen. Dan is er een grote rommelmarkt en garageverkoop van 7 tot 16 uur. Voor de kinderen is er een springkasteel en kermisattracties en in het Ijzeren Hekken worden frieten, wafels en dranken geserveerd.