Ivo Steyaert (52) sloopt de magische kaap en wereldrecord van 100 uur in ultraloop: “Volgende doel is 120 uur of vijf dagen aan een stuk lopen"

Ivo Steyaert is in het dagelijkse leven beleggingsadviseur bij BNP Paribas en woont samen met vrouw Tania in het landelijke Landskouter (Oosterzele). De vader van drie zonen begon pas op zijn 30ste te sporten nadat hij eerst het roken had opgegeven. Sindsdien legt hij zich toe op ultralopen. Dat zijn loopwedstrijden van honderden kilometers, vaak op ruw terrein. Maar de moeder van alle ultralopen is de Backyard Ultra, een tweejaarlijkse landencompetitie die in 37 landen gelijktijdig wordt georganiseerd.