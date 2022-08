Infowandeling natuurbeheerplan provinciaal natuurdomein Drooghout

Landskouter RESTOTIP: De Keukenta­fel: avontuur­lijk tafelen met groenten uit eigen tuin

De Keukentafel, een nieuw pop-up restaurant aan de rand van het Aalmoezenijbos in Landskouter, is een stek voor culinaire ontdekkingsreizigers. Vooraf weet je niet wat de pot schaft. En zelfs niet wie je tafelgenoten zullen zijn. Want iedere gast, maximum twintig, eet er aan dezelfde tafel. En het eten? Dat komt gewoon uit de moestuin achter de zaak.

20 augustus