Infosessie over de verdere aanleg van de fietssnelweg

De fietssnelweg F417 biedt een veilige, comfortabele en directe fietsverbinding tussen de verschillende woonkernen in Oosterzele, maar ook richting Zottegem en in de toekomst ook richting Melle en Gent. In een volgende fase van de aanleg van de fietssnelweg F417 wordt een fietspad voorzien tussen het station van Scheldewindeke en Sint-Martensdries en een fietsstraat tussen Sint-Martensdries en station Balegem-Dorp. Infrabel licht de visie op overwegen tussen Kalle en de Roosbroekstraat toe.

Praktisch

Iedereen is welkom om 19.30 uur in de Theaterzaal van gemeenschapscentrum De Kluize in de Sportstraat in Oosterzele. Vooraf inschrijven is niet nodig. Meer info over de fietssnelweg is te vinden via https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/mobiliteit/fietsinfrastructuur.html.