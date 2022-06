Indrukwekkende affiche voor Sinksenkermis in Oosterzele en nieuw feestplein voor optredens

“Eén groot volksfeest.” Dat belooft Wim Magerman, voorzitter van het Sinksenkermis Comité de bezoekers van de Sinksenkermis in Oosterzele. In de volksmond wordt deze ook wel eens de ‘kleine Gentse Feesten’ genoemd en met tientallen optredens op tal van podia is dat niet eens overdreven. Van vrijdag 3 juni tot woensdag 8 juni zal er in Oosterzele dan ook duchtig gefeest, gegeten en gedronken en gedanst kunnen worden. Er is koers, kinderen kunnen zich uitleven op de kermisattracties, er is opnieuw een grote avondmarkt, een kermisreceptie voor de bewoners. “We zijn ook blij met de medewerking van de verenigingen zoals muziekvereniging Con Animo die het nieuwe feestplein, aan het gemeentehuis, gaan inrichten en uitbaten als een echt feestdorp. We voorzien ook een cava- en gin-bar”, zegt Wim.

Vuurwerk

Op zondagavond 5 juni is er het traditionele vuurwerk. In tegenstelling tot heel wat steden en gemeentes kiest Oosterzele nog steeds voor echt, knallend, kleurrijk vuurwerk hoog in de lucht. “Omdat we geen groot plein of ruimte in de buurt hebben voor een geluidsarme licht of lasershow”, legt burgemeester Johan Van Durme (CD&V) uit. “Maar we gaan vooraf iedereen voldoende inlichten via alle mogelijke kanalen zodat paarden en andere dieren tijdig en veilig op stal worden gezet en er geen ongelukken gebeuren”, belooft de burgemeester. Het volledige programma is te uitgebreid om op te sommen maar je vindt het via www.sinksenoosterzele.be.