Hulp in Oosterzele bij het invullen van de belastingaangifte

Voka Oost-Vlaanderen en Zottegem werken samen aan jobs in eigen streek: “1.400 openstaan­de vacatures”

Voka Oost-Vlaanderen lanceert in Zottegem het online vacatureplatform Jobsin en werkt daarvoor samen met het lokaal bestuur om jobs in eigen streek zichtbaar en bekend te maken. “Door samen met de steden en gemeentes de jobs in eigen streek bekend te maken, willen we lokaal talent in de regio houden of terug aantrekken", zegt Christel Geltmeyer, regiodirecteur bij Voka Oost-Vlaanderen.