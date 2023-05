Het wordt een ‘Cirk’ in GC De Kluize

“Het oogmerk om te doden was duidelijk aanwezig”: reconstruc­tie van steekpar­tij waarbij Tom (34) stierf, schept meer duidelijk­heid

In de Baerdonckstraat in Wetteren is woensdag een urenlange reconstructie gehouden van de dodelijke steekpartij waarbij de 34-jarige Tom Brison om het leven kwam. De drie verdachten deden hun relaas van de feiten en werkten goed mee. “De familie van Tom heeft nu inzicht gekregen in wat er gebeurd is”, zegt Thomas Gillis, advocaat van de burgerlijke partij.