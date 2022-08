Het Schelde offensief houdt toonmoment op parkconcerten aan Erfgoedhuis

MoortseleHet Schelde offensief, een theatergezelschap van mensen met een beperking uit de Gentse regio, bivakkeert de hele week in het Erfgoedhuis in Moortsele. Daar tonen ze op donderdag 18 augustus een ruwe versie van BRUT à l’AIR, een nieuwe productie die volgend jaar op de planken staat.

Na een geslaagde zomertournee met ‘Brutaal Frontaal’ dat hen op de podia van diverse zomerfestivals bracht, trekt het Schelde offensief deze week zijn inclusieve tenten op op de Moortseelse Erfgoedhuissite. “De atelierweek van het Schelde offensief wordt donderdag afgesloten met een toonmoment aan het grote publiek. Samen met een 20-tal acteurs met een beperking werken we aan een theaterstuk dat zich afspeelt twintig jaar na het ‘grote virus’ waarbij een groep dolende mensen in contact komt met anderen. We nemen het publiek ook mee op een wandeling langs objecten uit 2022 en eindigen met een stuk theater. De bedoeling is om deze nieuwe productie in 2023 voor het grote publiek te spelen”, zegt Frank Dierens.

Theater voor mensen met een beperking

Volledig scherm Het Schelde offensief met onder meer Frank Dierens (midden) en An Van Den Bergh. © Didier Verbaere

Het Schelde offensief werd in 2017 opgericht door Frank Dierens en An Van den Bergh en wil goesting en talent voor theater bij mensen met een beperking in de regio Gent opsporen, uitdagen en tonen aan een breed publiek. Er wordt volop geëxperimenteerd met theater en waarvan mensen met een beperking mede-eigenaar zijn. Sinds september 2018 organiseert Het Schelde offensief een doorlopend theateratelier voor volwassenen (18+) met een bepaalde kwetsbaarheid of beperking in de ruime regio rond Gent die zin hebben om hun spelers kwaliteiten te verkennen.

“Onze medewerkers van de cultuurdienst werden in die periode voor het eerst gecontacteerd door de mensen van het Schelde offensief”, zo vertelt cultuurschepen Orville Cottenie. “Mijn voorganger op cultuur, Marleen Verdonck, aarzelde niet en stapte graag mee in dit inclusieve verhaal. In Oosterzele resulteerde dit in 2019 in een locatieproject in en rond de kerk van Gijzenzele, het Wintersprookjeskwartet. De vaste equipe van het Scheldeoffensief werd toen aangevuld met Oosterzeelse spelers en de Moortseelse amateurtoneelvereniging De Platte beurzen. Het resultaat: vier uitverkochte voorstellingen en evenveel staande ovaties. Eén jaar later, in september ’20, opende het Schelde offensief met ‘Waramis’, weliswaar in volle coronatijd, het Kluizetheaterseizoen.”

Nieuwe productie

Intussen is er ook een nieuwe werkingsperiode van drie jaar opgestart. Dat resulteerde in het project BRUT à l’AIR. In dat project slaan vier naburige Oost-Vlaamse gemeenten Merelbeke, Oosterzele, Zottegem en Sint-Lievens-Houtem, Het Schelde offensief en enkele voorzieningen voor mensen met een beperking de handen in elkaar. In 2023 volgt een zomerse trilogie in openlucht. De atelierweek wordt op donderdag 18 augustus afgesloten met een toonmoment in de Moortseelse pastorietuin vanaf 19.30 uur. Aansluitend kan je genieten van het bluesy parkconcert met het Cisco Herzhaft trio.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.