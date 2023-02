Grond naast nieuw Administratief Centrum wordt extra parking en evenementenplein

Op de jongste gemeenteraad nam de meerderheid de beslissing om de grond naast het huidige gemeentehuis aan te kopen met het oog op de toekomstplannen van een nieuw Administratief Centrum. “Het project voor de ontwikkeling van het nieuwe Administratief Centrum begint meer vorm te krijgen”, zegt schepen van financiën Christ Meuleman (CD&V).

“Het nieuwe gebouw zal in een L-vorm gebouwd worden zodat het achterste gedeelte van de gronden van de parochiale kring ook worden bebouwd. We laten onderzoeken of de vrije ruimte aan de straatzijde kan worden ingericht als evenementenplein en parkeerplaats. Door op deze plaats een overkapping in de vorm van een markthal te realiseren wordt dit plein de ideale plaats voor het organiseren van bijvoorbeeld een korte ketenmarkt, een infomarkt voor de nieuwe inwoners of een kinderdorp tijdens de Sinksen kermis. Dit plein zal een extra dynamiek aan de handelskern van Oosterzele bieden. Bovendien realiseren wij op die manier extra parkeerplaatsen in de handelskern waar onze middenstanders vragende partij zijn”.

Oppositie tevreden met nieuwe plannen

Open Vld Plus stuurde een persbericht de wereld in waarin ze de pluimen van de nieuwe plannen op eigen hoed steken. “De aanhoudende druk Open Vld plus lijkt te renderen. De meerderheid stuurt haar plannen voor een administratief centrum grondig bij”, aldus Filip Michiels. Zijn partij strijdt sinds vorig jaar tegen de bouw van een nieuw AC. Ze noemen de plannen om alle diensten van gemeente, OCMW en politie onder één dak onder te brengen, te groots en te duur. “Een renovatie van het bestaand gemeentehuis met goede dienstverlening voor de bevolking blijft een must. Maar het nieuwe gepland AC zou een prestigeproject worden waar te weinig toekomstgericht gedacht wordt,” stelt Open Vldplus-fractieleider Filip Michiels. Hij verwijst ook naar de burgerbevraging die afgelopen zomer werd georganiseerd. “Het schepencollege besliste nu eindelijk ook dat het wenselijk is dat er meer met flexplekken en open bureaus zal gewerkt worden.”

Hautaine houding

“Het getuigt van een hautaine houding om te denken dat dit bestuur , bestuurt volgens het denken van dhr Michiels. Wij zaten reeds in december tweemaal samen met de ontwerpers om de plannen bij te sturen. Ik vermoed dat Open Vld moet vaststellen dat de bewoners ons project wel degelijk gunstig genegen is en dat ze nu hun kar proberen draaien. Hun voorstel is oplapwerk van oude en niet energetisch aangepaste gebouwen zoals het OCMW-gebouw in Balegem en het politiekantoor. Door alles onder 1 dak te brengen kunnen wij ook werken aan de klimaatdoelstellingen en betere service bieden aan onze bevolking”, besluit Christ Meuleman.

