Groenbuiken strikken Christoff voor Kermis Windeke

Muzikale vrijdagavond

Op vrijdagavond mag Boysband Bobby de muzikale avond aftrappen. “Dat is 5 keer jong geweld, 5 brokken talent, een paar charmante kijkers en 5 keer warrig haar. Ze brengen Engelstalige popmuziek met melodieën die niet meer uit je douche weg te denken zijn. De zangers zijn Aaron, Ryan, Simon, Brecht & Ruben. Deze jongens hebben reeds bakken ervaring in de showbizz en zijn gekend van ondermeer Kadanza, The Voice Kids, 4eVeR (Ketnet), Studio 100”, zegt Filip Michiels van De Groenbuiken. “En na vele jaren zijn we er eindelijk ook in geslaagd om dé Schlagerzanger te strikken: Christoff komt eindelijk naar onze kermis. Hem voorstellen is wellicht voor niemand nog nodig. Het feest wordt nadien verdergezet met DJ Christopher.”