Gouden Schoen Nicky Evrard wordt voorgedragen als ereburger van Oosterzele: “Ze geeft onze gemeente uitstraling in binnen- en buitenland”

Merelbeke Rusthuizen Zorgband gaan strijd aan met voedselver­spil­ling: “Wekelijks gaat 147 kilo eten uit de bain-ma­rie in de vuilnisbak”

Dagelijks meer dan 200 bewoners en personeelsleden eten geven, kost de Zorgband Leie en Schelde in Merelbeke heel wat rekenwerk en de budgetten zijn krap. Maar toch verdwijnt bijna 1 kilo voedsel per persoon per week in de afvalbak. Met het project Au Bain-Perdu wil de Zorgband iets doen aan de verspilling.

2 februari