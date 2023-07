Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Oosterzele vandaag

Blijvende herinnerin­gen aan overlede­nen kunnen voortaan op de troostmuur

Op de begraafplaats in Oosterzele werd een troostmuur opgericht. Daarop zijn foto’s terug te vinden van overledenen waarvan de graven zijn weggehaald. “De gemeente wil via de troostmuur de herinnering aan overleden inwoners levend houden, ook na de looptijd van hun conssessie van graf of urne.”