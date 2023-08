MIJN STAD. DJ Daddy Cool over zijn Zottegem: “Muziek is de rode draad in mijn leven”

Na een sabbatjaar tranformeerde Geert Van De Velde in 2009 van DJ Geert Dubois naar DJ Daddy Cool. Vandaag is Geert nog steeds één van de meest gevraagde Zottegemse DJ’s tot ver daarbuiten. Hij was betrokken bij alle lokale radio’s in Zottegem, en bracht in 2014 het Zottegemse dialectwoordenboek uit. “Als geboren en getogen Zottegemnaar heb ik een groot hart voor mijn stad", zegt Geert.