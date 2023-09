KSC Dikkelven­ne neemt nieuwbouw in gebruik: “Blijven garanderen dat 250 jeugdspe­lers in eigen gemeente kunnen voetballen”

Op de site van voetbalclub KSC Dikkelvenne aan de Hofkouter in Dikkelvenne hebben de gemeente en de sportclub een gloednieuwe accommodatie geopend. De gemeente investeerde daarin 692.000 euro. “Omdat we het zo belangrijk vinden, dat kinderen in hun eigen gemeente kunnen sporten”, zegt sportschepen Dirk Martens. Voetbalclubvoorzitter Geert Gevaert legt uit, waarom dit voor zijn club geen luxeproject is, maar een broodnodige uitbreiding.