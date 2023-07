Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Oosterzele vandaag

Sarita en Ken starten steunactie voor zoontje Laiano (4): “Op school geniet hij zo van uitstapjes in de bakfiets... Dat willen we thuis ook”

De ouders van Laiano Dierickx uit Sint-Denijs-Boekel (Zwalm) zijn een steunactie gestart om een aangepaste bakfiets te kopen. “Laiano is een pientere jongen van vier, maar hij heeft een meervoudige beperking: ASS en een nog niet gekende genetische aandoening", vertellen ze. Fietsen kan de jongen niet zelf, maar van tochtjes in een speciale bakfiets fleurt hij helemaal op. “Het bedrag voor die fiets zelf ophoesten, is voor ons niet mogelijk”, zucht mama Sarita.