Geniet van verse wafels na een mooie winterwandeling met de Wafelentocht in Scheldewindeke

Voor de wandeling kan je kiezen tussen verschillende afstanden. De wandeling van 6 km maakt een lus via Ettinge, Duivelskapel, Groot Bewijk en gaat daarna terug naar de start. De wandeling van 14 km maakt dezelfde lus maar vertrekt daarna samen met de tocht van 10, 18 en 21 kilometer voor een extra lus van 7,7 km. De wandelingen van 10, 18 en 21 kilometer gaan nog verder via het Kraaienveld naar de rustpost in Gijzenzele. Vanuit de rustpost is er nog een lus van 6,9 km voorzien richting Gontrode en een van 5.4 km in de omgeving van Gijzenzele.