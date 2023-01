Gemeentebestuur klaagt povere mobiele verbinding in Oosterzele aan: “Ook gevaarlijk in noodsituaties”

OosterzeleHet gemeentebestuur van Oosterzele spoort providers aan tot actie omdat de gsm-verbinding in de gemeente maar pover is. “Dat levert vervelende, maar ook gevaarlijke situaties op omdat bewoners moeilijkheden kunnen hebben om de hulpdiensten te bereiken”

Het schepencollege van Oosterzele vindt dat de mobiele dekking in de gemeente tekortschiet. “Daardoor ontbreekt een essentiële basisdienstverlening voor de inwoners, wat tot gevaarlijke situaties in noodsituaties kan leiden. De gemeente vraagt daarom aan de providers Telenet/Base, Orange en Proximus om voor verbetering te zorgen.”

Al lange tijd ondervinden de inwoners hinder omdat ze niet mobiel kunnen bellen of dat de verbinding wegvalt terwijl ze een telefoontje plegen. “Niet alleen in de woningen, maar ook als mensen op straat wandelen of door de deelgemeentes rijden, is de verbinding slecht”, zegt schepen voor Communicatie en ICT Elsy De Wilde.

Er bestaan wel repeaters voor thuis of gsm-versterkers voor in de auto, maar daarvoor moeten mensen zelf kosten maken. En er is geen garantie dat die de verbinding ook echt verbeteren. Bovendien is daar vaak technische kennis voor nodig, iets waar weinig mensen mee vertrouwd zijn. Het vergt ook een actie van de consument, terwijl de provider voor een goede service moet zorgen.

Ook in metingen van het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie (Atlas mobiel) die online te vinden zijn, valt op dat de mobiele dekking in Oosterzele verre van optimaal is. Naast het aansporen van de providers brengt de gemeente ook de gouverneur op de hoogte over de situatie in Oosterzele, in het kader van noodplanning.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.