Geen UitPAS in Oosterzele: “We steunen kansarmen op andere manier”

Open Vld Plus: “Gemiste kans bij herbestem­ming kerk Moortsele”

De herbestemming van de Sint-Amanduskerk kerk in Moortsele kan op interesse rekenen in de Oosterzeelse deelgemeente. “Maar toch is er een gemiste kans om een breed draagvlak te creëren onder de bevolking want er zijn geen inwoners betrokken”, zegt Filip Michiels van Open Vld Plus.