Geen afschaffing van de gemeentelijke bedrijfsbelasting

Sinds 2012 werden verschillende voorstellen van Open Vld Plus van tafel geveegd. Enkel in het najaar van 2020 werd de belasting voor 2021 afgeschaft als steun aan handelaars tijdens de coronapandemie. “Maar dat blijft een éénmalige steunmaatregel. We kunnen een belasting van zo’n 100.000 euro per jaar niet zomaar afschaffen en het ons veroorloven om 100.000 euro per jaar aan uitgaven hiervoor te schrappen”, zegt schepen van financiën Pieterjan Keymeulen. “De basisbelasting bedraagt in Oosterzele 50 euro. Dat kan en mag voor geen enkele zelfstandige een struikelblok zijn”, klonk het nog. De huidige bedrijfsbelasting blijft dus gewoon van kracht.