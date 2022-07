Drie duetten van jonge professionele dansers op Dance Fest

Dance fest werd eerder gebracht in Oslo, Sandvika, Den Haag, Rotterdam, Nijmegen, Arnhem, Amsterdam en nu dus ook in Oosterzele. An Existential Duet is de performance van Anna Benedicte Andresen en Iannes Bruylant. Kunnen een Belgische homo-atheïst en een jonge protestantse Noorse vrouw je existentiële problemen oplossen door middel van dans? Het duo gebruikt stem en dans om hun dankbaarheid te uiten in een multidisciplinaire voorstelling. Ze willen het moment delen met elkaar en het publiek.

The astonishing adventures of an accidental image is een choreografie rond afbeeldingen. Een boom? Een vogelverschrikker? Een feestje? Een klein duwtje en hij wordt een dier. Een paar kleine aanpassingen en de pianist blijkt toch een Grieks standbeeld te zijn? De dans begint met één beeld en gaat over in een voortdurende transformatie van beelden. Een absurd verhaal dat alsmaar verandert van context, met twee personages verwikkeld in een moeizame zoektocht naar connectie, waarbij de één bevroren is en slechts kan bewegen door middel van manipulatie van de ander.

An unconventional striptease is een poëtische ode aan filmische romantiek. Performers Ian Yves Ancheta en Iannes Bruylant brengen een intiem portret van een relatie tussen twee mannen. Homoromantiek is slechts sporadisch doorgebroken in de mainstream cultuur en meestal gedrenkt onder dramatische thema’s. In An unconventional striptease proberen de performers de lijn van de homoromantische cinema te herschrijven. Door zichzelf kwetsbaar, gebrekkig en speels op te stellen ontbloten de dansers meer dan alleen wat huid. Ze verkennen de letterlijke en symbolische notie van naaktheid, waarbij ze onbeschaamd zichzelf zijn met elkaar en het publiek. Door een combinatie van humor, theater en dans word je uitgenodigd om de alledaagse gebrekkige relatie te vieren.

Info en tickets aan 20 euro via https://gcdekluize.be/muziek-post/gastvoorstelling-3/

