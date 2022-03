Dokter Luc Bouwen loopt Marathon des Sables voor het goede doel: “Elke cent naar Artsen zonder Vakantie”

Dokter Luc Bouwen is orthopedisch chirurg in het A.S.Z van Aalst en gaat vanaf zondag de uitdaging aan om de Marathons des Sables tot een goed einde te brengen. “Patiënten in Afrika moeten soms van zeer ver komen om in het ziekenhuis te geraken voor een behandeling. Dat is voor mij zeker en vast een extra inspiratiebron en zal me motiveren om niet op te geven”, verwacht de dokter.

Zelf nam hij al viermaal deel aan zendingen van Artsen Zonder Vakantie en werkt dan 14 dagen in een ziekenhuis in Congo. Na een vakantie met zijn gezin in Marokko rijpte het idee om er aan de Marathon deel te nemen. Op het vliegtuig maakte hij kennis met enkele deelnemers. Eenmaal thuis huurde hij een personal trainer in en bereidde zich minutieus voor op een marathon. Vandaag, 2,5 jaar later, is hij klaar voor de uitdaging. De Marathon des Sables start zondag in het Afrikaanse land. De wedstrijd is live te volgen op de website van de organisatie en elke deelnemer is persoonlijk te volgen met een GPS tracker.