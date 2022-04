Dokter Bouwen haalt 6.035 euro op voor Artsen zonder vakantie in Marathon des Sables

De Marathon des Sables in Marokko, zo’n 250 kilometer lang, staat bekend als de zwaarste voettocht ter wereld. Dr. Bouwen slaagde in zijn opzet en heeft de wedstrijd niet alleen volledig uitgelopen, maar zamelde in totaal ook 6035 euro in voor Artsen Zonder Vakantie. “We willen hem van harte feliciteren met deze ongelooflijk straffe prestatie”, meldt het A.S.Z.

“Het was een ongelooflijke ervaring maar het lopen van deze wedstrijd is letterlijk een ‘emotionele roller coaster’. Ik heb mensen zien afhaken, die veel hoger in het klassement stonden dan ik, maar het emotioneel niet meer konden opbrengen om door te gaan. Een goede fysieke conditie is wel een vereiste om deze wedstrijd te kunnen eindigen, maar het mentale aspect is naar mijn gevoel nog veel belangrijker. De berichten en de aanmoedigingen van de organisatie hebben ervoor gezorgd dat ik de finish heb gehaald. Iets wat ook belangrijk is in het dagelijkse leven. Het hebben van voldoende steun uit je omgeving werkt echt goed om jouw doel te bereiken. Ik wil dan ook graag iedereen bedanken voor de steun en de mooie donaties”, zegt Dokter Bouwen over zijn ervaringen in Marokko.