Coiffure Marva wint Nobelprei 2022

EVA/ProVeg Oosterzele reikt jaarlijks de Nobelprei uit aan een persoon of organisatie die het voorbije jaar in Oosterzele een opmerkelijke veggie bijdrage leverde tot een meer plantaardige, gezonde, milieu- en diervriendelijke samenleving.

Uit de longlist koos de jury een aantal verrassende genomineerden. Kurt Uyttersprot omdat hij met zijn take away en cateringbedrijfje Etenstijd steeds een smakelijk, gevarieerd vegetarisch alternatief voorziet met zoveel mogelijk lokale en duurzame ingrediënten. Daarnaast werd ook Coiffure Marva genomineerd omdat dit luxueuze kapsalon in hartje Oosterzele resoluut de kaart trekt van vegan en niet op dieren geteste haarverzorgingsproducten. En ook frituur De Frietketel, genaamd naar zijn befaamde voorganger in Gent, breidde het laatste jaar het assortiment veggie en vegan snacks verder uit en alle frietjes en snacks worden er in plantaardige olie gebakken. Uiteindelijk werd Coiffure Marva unaniem verkozen door de jury.