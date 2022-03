Bib open voor blokkende studenten

Het lokaal bestuur zet de bib open voor studenren van zaterdag 2 april tot en met zondag 17 april. Er is keuze tussen de vergaderzaal en de zolder van de bib of de muziekschool. In totaal biedt de bibliotheek 55 plaatsen aan. Studeren op locatie kan van 8 uur tot en met 22 uur. Het is verplicht om op voorhand te reserveren via deze link https://bit.ly/35ngePA