Benefietconcert voor Oekraïne in GC De Kluize

Gent Miljoenen­in­ves­te­ring in sporen moet goederen­ver­voer in Gentse haven opdrijven: “Langere treinen en 15% meer vervoer over spoor”

In North Sea Port Gent heeft spoorwegbeheerder Infrabel zijn investering van 33,5 miljoen euro voorgesteld. De nieuwe infrastructuur moet de weg effenen naar het doel om 15% van het goederenvervoer over het spoor te transporteren in de Gentse haven. “De toekomst van het vervoer over het spoor is cruciaal om industrie in ons land te kunnen houden”, zegt premier Alexander De Croo (Open Vld).

23 mei