Balegem mag weer bruisen en heeft ronkende namen voor 10de editie

Balegem Bruist startte in 2002 als een klein dorpsfeestje en is op 20 jaar uitgegroeid tot één van de grootste openluchtfeesten in de ruime regio van de Vlaamse Ardennen met meer dan 10.000 bezoekers. De Oosterzeelse deelgemeente telt amper 2500 inwoners en vervijfvoudigd die dag. De klemtoon van Bruisend Balegem ligt nog steeds op muziek met maar liefst vijf podia verspreid tussen rondpunt en Pastorieberg. “Kleppers dit jaar zijn onder meer Cleymans & Van Geel, Mama’s Jasje, Bart Kaël, Frans Bauer, Luc Steeno maar ook de nieuwste hitsensatie Camille komt naar Balegem”, zegt opperbruiser Christ Meuleman. Het podium aan Sekuurne staat in het thema van Franse Chanson en aan het OCMW zorgen De Platte Choco’s de hele namiddag voor ambiance en is er opnieuw de Helaasheid der Zingen. De Chiro pakt uit met drie lokale coverbands.

60 jaar Balegem in Beeld

Volledig scherm Danny De Lobelle en Jonny De Neve tonen beelden van de jaren '60 en vandaag. © Didier Verbaere

In de assistentiewoningen aan de Krekelberg opent op Bruisend Balegem de expo Spiegel ’60: De jaren ’60 in Balegem VS Vandaag. “Jonny De Neve fotografeerde in de jaren ’60 en ’70 alle feestelijkheden in het dorp en heeft een indrukwekkend archief van het dorp in die tijd. Fotograaf Danny De Lobelle doet vandaag exact hetzelfde en fotografeerde Balegem vandaag, 80 jaar later. Samen maken ze Spiegel 60 met beelden van toen en nu”, zegt Christ Meuleman. De expo krijgt een permanent karakter in de assistentiewoningen en kan nadien ook bezocht worden.

Marché aux Bons Vivants

Lekkerbekken kunnen eten en drinken scoren op de Marché aux Bons Vivants met regionale specialiteiten en ambachtelijke producten op Gootje en de Balegemstraat. Die is helemaal volzet. Ook een tweede dorpsontbijt voor de bewoners is een perfecte start voor het feest. Het landelijke verleden van Balegem kan je ontdekken op de oude ambachten en kunstenmarkt en er is de doortocht van oldtimer tractoren. In het Parochiaal Centrum aan de Poststraat exposeert Kunstenaarsgroep Art-UA Fake News, een tentoonstelling over nieuws en misleiding. En ook het vuurwerk mag echt knallen in Balegem als sfeervolle afsluiter. Dankzij de verkoop van het Bruiserken en de vele trouwe en lokale sponsors is Bruisend Balegem bovendien helemaal gratis. Parkeren kan op één van de vele parkings rond het dorp. Alle info op www.bruisendbalegem.be.

Volledig scherm Expo Spiegel 60 © Didier Verbaere

Volledig scherm Ook het Bruiserken wordt weer geserveerd op Bruisend Balegem. © Didier Verbaere

