Administratie excuseert zich voor foutje maar weerlegt ook kritiek op extra gemeenteraad

Wat voorafging: op de gemeenteraad van 21 juni werd de ‘Definitieve vaststelling van het grafisch plan tot opheffing van de gemeentewegen die getroffen worden door de aanleg van de N42’ na een openbaar onderzoek’ ter stemming gebracht. Steven Verstuyft, raadslid en voorzitter van Groen, merkte op dat het aantal bezwaren, en de weerlegging ervan, niet genotuleerd stonden. Het punt werd alsnog goedgekeurd en Groen diende klacht in. Een persbericht en artikel in deze krant zorgde op de extra gemeenteraad voor ophef. “Er is verkeerde informatie verspreid door Groen”, zegt Ronny Meerpoel uit naam van de gemeentelijke administratie. Hij weerlegde ook de beschuldigingen van Groen.

Procedure met hindernissen

In de gemeenteraden van januari en april kwam het plan meermaals op de agenda. “Bij de voorlopige vaststelling ontbraken de correcte plannen van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het was dus zeker niet de bedoeling om raadsleden te misleiden. Tijdens het openbare onderzoek werden 29 bijna identieke bezwaarschriften ingediend na een oproep van Actiecomité N(ee)42!, die een model-bezwaar aanleverde. De procedure van het openbaar onderzoek werd op vraag van het AWV stopgezet. De bezwaren waren dan ook niet meer aan de orde. Ook in het tweede openbaar onderzoek kwamen opnieuw 13 identieke bezwaren binnen. Die werden niet behandeld in de gemeenteraad van 21 juni omdat de deadline van de agenda viel voor voor de einddatum van het openbaar onderzoek op 15 juni. De bezwaren waren dus niet bekend bij de opmaak van de agenda. Dat is inderdaad een foutje van de administratie maar Groen weigerde zich neer te leggen bij een oplossing. Wij vragen om niet betrokken te worden in de lopende politieke verbittering”, besluit Ronny Meerpoel.

Excuses werden niet aanvaard

Ook algemeen directeur Borchert Beliën staat pal achter zijn administratie. “Er zijn zaken geïnsinueerd die gebaseerd zijn op halve waarheden waardoor het imago van onze organisatie in een slecht daglicht wordt gebracht en ik betreur dat”, gaf de directeur mee. “Er is niet geklungeld en niks doodgezwegen. Het dossier was niet volledig en daar is ook open over gecommuniceerd door onze diensten. Ik betreur oprecht het ongemak dat wij hiermee alle raadsleden hebben bezorgd. Want wij hebben inderdaad een fout begaan. Maar de excuses hiervoor volstonden blijkbaar niet voor bepaalde raadsleden”, besluit de Beliën. Waarop hij nog eens fijntjes naar de deontologische code van de raadsleden wees.

