150.000 keer bedankt! Deze verhalen uit Oosterzele raakten jullie het meest in 2022: Het witloof van Balegem en eindelijk weer Bruisende feesten

De kans is groot dat u het al hebt gegeten. Met kaas en hesp in de oven of in een zomerse salade. Het Balegemse witloof staat dagelijks in tal van Vlaamse huishoudens op het menu. In een anonieme loods worden ruim 26 miljoen stronken per jaar gekweekt voor de Vlaamse en Europese markt. Charles Cattoir wil nu ook de wereld veroveren met zijn streekproduct. Hoe hij die miljoenen witte stronken kweekt? Dat mochten we van nabij bekijken. In het duister.