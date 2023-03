138 bezwaarschriften tegen geplande verkaveling Achterdries: “De gemeente gaat stilaan gebukt onder de bouwwoede"

“Het onzorgvuldig omgaan met de beperkte ruimte en de totale onderschatting van het belang en de waarde van die oude bomen in het kader van het klimaat, maar ook voor de leefbaarheid van de buurt, is wraakroepend. Dit plekje is een groene long in het dorp en zou dat ook moeten blijven. Ook de school en aanpalende kinderopvang, maar ook twee jeugdbewegingen zien het met lede ogen aan. De verplichte boscompensatie op een lap grond in Gijzenzele met boompjes van 40 centimeter, kan dit unieke stukje groen nooit vervangen.”

Onroerend Erfgoed

Eén van de bezwaren is ook dat een landhuis en oprijlaan met oude beuken, is opgenomen op de inventaris van Onroerend Erfgoed. “Dit verkavelen heeft nefaste gevolgen want op lange termijn is de waardevolle oprijlaan met oude beuken ten dode opgeschreven, als de omringende bomen worden gekapt. We hopen dat de gemeente haar huiswerk opnieuw maakt. Het dossier zit vol hiaten en bevestigt het gebrek aan visie. Er is geen beeldkwaliteitsplan opgemaakt. De inventaris van de bomen klopt nauwelijks, de leeftijd en de waarde per boom zijn niet berekend. Ook het effect op de mobiliteit is niet in een groter geheel onderzocht. De recent bijgebouwde appartementen, maar ook een nakende verkaveling van 144 woningen 200 meter verder, doen de buurt huiveren”, klinkt het.