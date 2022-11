Zwemmarathon voor Lilou en Kamiel is een groot succes: ruim 220 zwemmers dagen op

Kamiel is lid van de Waterpoloclub en die wilden graag iets doen om de familie te steunen. Een zwemmarathon was een voor de hand liggende keuze en heel wat leden, maar ook Oostendenaars waren bereid om mee te zwemmen. “Wij komen sowieso heel vaak zwemmen en we hadden iets gezien over de zwemmarathon en we wilden daarom graag steunen. We hebben voor 40 euro gezwommen”, vertellen dochter Dawn, die ook lid is van de ROSC en mama Vicky. Ook de Oostendse vereniging Movement kwam met zes lesgevers en enkele kindjes langs. “We zijn een zwemclub en willen graag de familie Hens steunen. We hebben samen voor 100 euro gezwommen", vertelt Nick Vanhaecke. Er waren ook enkele bijzondere zwemmers, zo legde Maarten Libin 25 kilometer af. Hij zwom tussen 9 uur en 16.15 uur. Een geweldige prestatie want Maarten is naast trainer bij het ROSC ook zelf zijn benen verloren bij een ongeval.