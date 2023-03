Zwaarbewolkte middag en hevige regen in Oostende

Hun vader stierf 20 jaar geleden, nu ontroeren Domien (34) en Wendy (43) met hun film Zeevonk: “We hebben ons verdriet lange tijd alleen gedragen”

“Nú pas hebben we van elkaar ontdekt hoe we destijds die vreselijke periode beleefden.” Domien (34) en zus Wendy (43) Huyghe verloren van de ene op de andere dag hun vader. Die ingrijpende gebeurtenis in hun jonge leven gaf hen het idee om samen een langspeelfilm te maken, over rouw. Zeevonk gaat zaterdag in première in Oostende, waar het avonturenverhaal is opgenomen. “De titel van onze film? Daar zit een mooie symboliek achter.”