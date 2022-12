Zora-robotics neemt als eerste bedrijf langdurig werkloze aan met subsidies van stad Oostende

Er zijn heel wat openstaande vacatures in Oostende en omgeving. Stad Oostende maakte daarom een subsidiereglement op om financiële ondersteuning voor de aanwerving van langdurig werklozen aan bedrijven aan te bieden en zo langdurig werklozen aan de slag te krijgen. De bedrijven krijgen ook de nodige begeleiding bij de aanwerving. Bedrijven kunnen zo een langdurig werkloze, iemand die langer dan twee jaar werkzoekend is, in dienst nemen. “We willen de Oostendse bedrijven ondersteunen om langdurige werklozen aan te nemen. Met het oog op een verhoogde tewerkstelling van werkzoekenden uit kansengroepen is daarom deze subsidieregeling in het leven geroepen”, zegt schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn.

Zora Robotics

Zora Robotics ontwikkelde de software voor de Zora robot. Zora is een kleine humanoïde robot en één van de eerste robots die in 2015 zijn intrede deed in de zorg. Ze wordt onder meer ingezet voor de activering van ouderen in woonzorgcentra en op scholen voor begeleiding van kinderen die een autismespectrumstoornis hebben. Zora Robotics is het eerste Oostendse bedrijf die heeft ingetekend op de ondersteuning vanuit de Stad Oostende. De langdurig werkzoekende kon bij het Oostendse bedrijf aan de slag en werkt er voornamelijk aan de verdere uitwerking van hun metaverse projecten als volwaardig IT-programmeur. “Wij zijn contant op zoek naar programmeurs. Die zijn heel schaars en moeilijk te vinden. We hebben dankzij het initiatief iemand gevonden die al langer werkloos was en die persoon laten komen. De testen die onze nieuwe medewerker aflegde waren bovengemiddeld. Die persoon is kunnen starten bij de afdeling metaverse, een nieuw project rond de virtuele wereld. Hij is ondertussen een onmisbaar deel van ons team. Het Economisch Huis heeft helpen zoeken naar een werkzoekende met het geschikte profiel. Het was een match made in heaven”, zegt Fabrice Goffin van Zora-robotics.