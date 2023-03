“Zoon moest brooddoos in toilet poetsen en dochter werd gebeten”: moeder krijgt celstraf voor onterende behandeling van 2 kinderen

KIJK. Vijf maanden na gasexplo­sie straalt team van ‘Lizette & Lucien’ op nieuwe stek: “Ik had tranen in mijn ogen en pakte mijn mama vast”

Met vlinders in de buik: zo wandelden de bijzondere medewerkers van Lizette & Lucien vanochtend door het gloednieuwe pand in Oostende. Een zware gasontploffing vernielde in oktober vorig jaar ‘hun’ horecazaak. Zaterdag breekt het grote moment van de heropening aan, maar wij zagen de medewerkers vandaag al even proefdraaien en lieten ons rondleiden. “Gianni, doe jij de afwas maar, ik zal wel de bovenverdieping tonen.”