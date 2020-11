Zonnig weekend lokt massa dagtoeristen naar de kust

Afstand bewaren

Het mooie weer zorgde voor een grotere toeloop dan de stad verwacht had, maar volgens Bart Tommelein is het moeilijk om preventief maatregelen te nemen. “Door het uitzonderlijk mooie weer is het bijzonder druk in de stad. Mensen hebben ook niets anders te doen en ze hebben dan de neiging om allemaal naar dezelfde plek te gaan. We zagen op de camerabeelden hetzelfde fenomeen als afgelopen zomer: een piek van mensen rond 15 uur. We hebben daarom beslist om in te grijpen. Zeker op de strekdam konden mensen niet meer de nodige afstand bewaren”, vertelt Tommelein. Op het strand en op andere plaatsen op de zeedijk was er volgens de burgemeester dan weer geen probleem. In de winkelstaat was het verrassend genoeg wel redelijk druk.