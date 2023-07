Zonnig weekend aan zee is goed voor 350.000 overnachtingen en 300.000 toeristen

Westtoer noteert ruim 350.000 toeristische overnachtingen waarvan 200.000 overnachtingen in de nacht van zater- op zondag. Dat ligt op hetzelfde niveau als dezelfde periode vorig jaar. Liefst 300.000 dagtoeristen kozen voor een uitstap naar één van de tien kustgemeenten. Er viel dan ook heel wat te beleven. Ostend Beach alleen al trok 20.000 mensen aan verspreid over vrij- , zater- en zondag. Het avondspektakel rond Jeanne Panne in Nieuwpoort was drie avonden op rij uitverkocht. In Brugge bracht het Cactusfestival een pak volk op de been. De hotels zaten zo goed als vol het voorbije weekend. De NMBS legde extra treinen in naar zee.