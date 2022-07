Zoektocht naar vermeende drenkeling (16) op strand van Oostende

De vrienden waren een dagje naar Oostende gekomen om te verpozen aan zee en zaten op het strand. Omstreeks 17 uur ging de 16-jarige jongeman de benen strekken. Pas twee uur later realiseerde zijn vriend dat hij wel heel lang wegbleef. De hulpdiensten werden ingeschakeld en omdat er kans bestond dat de jongeman zich in het water had begeven, werd de procedure drenkeling opgestart. Uiteindelijk bleek de tiener helemaal niet in gevaar te zijn. Hij werd veilig en wel teruggevonden even verderop.