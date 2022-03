Zoektocht naar Stadsfiguur van Oostende kan opnieuw beginnen

Er wordt dit jaar opnieuw gezocht naar de persoon die het meeste heeft betekend voor de Stad aan Zee. De radiozender doet een warme oproep aan degene die zichzelf willen nomineren of iemand anders wil nomineren. Dat kan via info@radiobeone.be voor 2 april. De kandidaat moet ofwel afkomstig zijn uit Oostende of in Oostende actief zijn. Een jury zal daaruit 8 genomineerden selecteren. De wedstrijd start in april en de kandidaat met de meeste stemmen ontvangt de trofee op de Oostende Awards in het Kursaal, op maandag 30 mei.