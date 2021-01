Zo ziet een vaccinatiecentrum eruit: “De motivatie is groot om zo snel mogelijk te beginnen vaccineren”

De vaccinatiecentra moeten tegen 1 februari klaar staan, maar Oostende heeft niet gewacht en richtte afgelopen week al het Kursaal in om de bevolking te kunnen vaccineren. “We hebben al het materiaal dat we nodig hebben en heel wat mensen die gewoon zijn om evenementen te organiseren. Zij hebben afgelopen week alles in het werk gesteld om zo snel mogelijk klaar te zijn”, vertelt burgemeester Bart Tommelein. Er was aanvankelijk wat vrees bij het grote publiek dat het Kursaal niet voldoende toegankelijk is voor de oudere en minder mobiele bevolking, maar de eerste vier vaccinatielijnen werden ingericht in de inkomhal en zijn dus perfect toegankelijk. Als er toch meer vaccins ter beschikking zouden zijn en de stad moet opschalen kunnen er extra vaccinatielijnen opgezet worden in de erehal van de stad. Oostende is de eerste in West-Vlaanderen die al volledig klaar is met de infrastructuur. Vlaams minister Bart Somers kwam zelf eens een kijkje nemen. “Ik ben blij dat de steden en gemeenten zoveel moeite doen om snel klaar te zijn. De motivatie om de bevolking zo snel mogelijk te vaccineren is groot. De centra moeten in principe maar tegen 1 februari klaar zijn om daarna te kunnen proefdraaien tijdens de inenting van het zorgpersoneel, maar hoe sneller steden hiermee klaar zijn, hoe meer tijd ze hebben om met de volgende stap te beginnen”, vertelt de minister.

In het Kursaal zullen zowel de inwoners van Oostende als Middelkerke gevaccineerd worden. In totaal gaat het over ongeveer 75.000 mensen. Iedereen zal zelf opgeroepen worden voor de vaccinatie, maar hoe dat zal gebeuren wordt door de Vlaamse overheid nog verder uitgewerkt. “We hebben een capaciteit van 80 mensen die per uur kunnen gevaccineerd worden. Afhankelijk van het aantal vaccins dat beschikbaar is kunnen we opschalen door zeven dagen op zeven te werken, maar we kunnen ook het aantal lijnen uitbreiden. Alles zal afhangen van de beschikbaarheid van het vaccin, maar wij moeten klaarstaan als die er zijn”, zegt Tommelein nog. Dat vindt ook Somers. “We mogen geen bottleneck hebben in de vaccinatiecentra. De enige vertraging die we mogen hebben zijn de vaccins die niet beschikbaar zijn. Als die er wel zijn moeten die zo snel mogelijk in de arm van de mensen gespoten worden.” De stad heeft berekend dat ze 21 mensen zullen nodig hebben om de vier lijnen te bedienen, waarvan de helft medisch personeel. “Heel veel mensen hebben zich al aangeboden om te helpen als vrijwilliger. We hebben in het Kursaal ook een ervaren ploeg die het proces kan begeleiden.”

Volledig scherm © Benny Proot

Zones

Een vaccinatiecentrum bestaat uit verschillende zones. De eerste zone is het onthaal waar mensen zich kunnen aanmelden met hun identiteitskaart. Daarna volgt de intake-zone waarbij alle nodige informatie wordt gegeven over het vaccin en er ook een korte medische vragenlijst wordt afgenomen. Dan volgt de vaccinatieruimte zelf, waar een verpleegkundige het vaccin toedient. Tot slot komen mensen in een wachtzone terecht. Daar worden ze de eerste 15 minuten na de vaccinatie opgevolgd en staan ze ook onder medisch toezicht, voor in het zeldzame geval dat er zich complicaties voordoen. In het vaccinatiecentrum zullen zowel het personeel als de bezoekers een mondmasker moeten dragen en zullen stoelen, medisch materiaal en alle andere voorwerpen heel frequent ontsmet worden.

Aangepast vervoer

Stad Oostende zal ook een apart mobiliteitsplan opmaken om alles vlot te laten verlopen. De stad bekijkt ook om aangepast vervoer te organiseren van en naar het vaccinatiecentrum. Mogelijks komt er ook een mobiel vaccinatieteam dat kan uitrukken in heel uitzonderlijke gevallen, voor mensen die echt onmogelijk hun huis kunnen verlaten.

