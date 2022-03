Zo maakt stedenband met het Oostende het verschil voor inwoners Banjul. “Studiebeurzen voor personeel, extra bomen en afvalbeheer”

Oostende Aantal coronabe­smet­tin­gen in Oostende stijgt opnieuw: stad zit in ‘alertfase’

Het aantal coronabesmettingen stijgt in Oostende, net zoals op meerdere plaatsen in het land. De stad zit momenteel in de alertfase. De Veiligheidscel is daarom opnieuw samengekomen om de situatie op te volgen.

25 maart