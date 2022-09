Ziekenhuisfusie gaat volgende fase in, dit is wat we al weten over AZ Oostende

Oostende Handelaars proberen te besparen op energie, maar de lichten doven is moeilijk: “Mensen moeten toch kunnen zien wat ze kopen”

De leden van handelsfederatie Comeos nemen bij de start van de herfst extra maatregelen in de strijd tegen de hoge energieprijzen. In Oostende hebben de handelaars daar evenwel niet op gewacht. Zo paste Ellen Distave van de bekende boetiek Lily in de Hertstraat al de lichten aan. Kledingketen Brooklyn is dan weer niet van plan om de temperatuur in de handelszaken tot 19 graden Celsius te beperken.

21 september