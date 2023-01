Zieke kindjes kunnen voortaan kleurenplaten van Oostende kleuren

De kleurboeken worden gebruikt om kinderen bezig te houden tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. “De kinderen die zich goed voelen kunnen naar het klasje gaan of als dat niet lukt dan voorzien we speelgoed of kleurboeken in de kamer zelf. In het klasje voorziet onze pedagogische medewerker activiteiten voor de kinderen. Soms wordt er samen gekookt om een connectie met het kind te krijgen. We proberen kinderen ook op een positieve manier af te leiden tijdens procedures. Vroeger werd aangeleerd om te waarschuwen als we een prikje geven, maar nu doen we dat niet meer. We zullen het kind proberen af te leiden. We gebruiken bijvoorbeeld zoekplaten. De kinderen hebben zo een opdracht en focussen zich niet meer op wat je aan het doen bent”, vertelt Margaux Cappelier, hoofdverpleegkundige van de dienst Pediatrie in AZ Sint-Jan Henri Serruys.